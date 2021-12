Paris En ligne / online Paris CaféSIS – Mécanique des Fluides En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

CaféSIS – Mécanique des Fluides En ligne / online, 6 janvier 2022, Paris. CaféSIS – Mécanique des Fluides

En ligne / online, le jeudi 6 janvier 2022 à 13:00

La Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Système vous invite à son CaféSIS sur le thème de la mécanique des fluides pour : • Un point d’information, • La présentation des activités de recherche en mécanique des fluides – partie numérique • La présentation du Master de Mécanique, parcours fluides (M1 Mécanique des Fluides & M2 Dynamique des Fluides et Energétique • Un moment d’échange. [Lien de participation](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmNlYmNkNGUtOWI0YS00ODI2LTlkYTUtNzI1YjI4NDMxN2Nk@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2261f3e3b8-9b52-433a-a4eb-c67334ce54d5%22,%22Oid%22:%22f655267e-88ca-4b09-89e7-2bfe111c9475%22,%22IsBroadcastMeeting%22:true%7d&btype=a&role=a)

Entrée libre

CaféSIS En ligne / online En ligne / online Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T13:00:00 2022-01-06T13:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne / online Adresse En ligne / online Ville Paris lieuville En ligne / online Paris