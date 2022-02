CaféSIS – Ergonomie En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

CaféSIS – Ergonomie En ligne / online, 7 avril 2022, Paris. CaféSIS – Ergonomie

En ligne / online, le jeudi 7 avril à 13:00

LE PROGRAMME D’AUJOURD’HUI : * Un point d’information par **Franck Richecoeur**, Directeur de la Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes * Présentation par **Vincent Boccara** du Master Ergonomie * Présentation par **Chloé Le Bail** de l’équipe de recherche CPU-LISN * Un moment de questions/réponses [**Lien de connexion**](https://us02web.zoom.us/j/89911233878)

Entrée libre

CaféSIS sur le thème de l’Ergonomie avec la présentation du Master Ergonomie par Vincent Boccara et de l’équipe de recherche CPU-LISN par Chloé Le Bail. En ligne / online En ligne / online Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T13:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne / online Adresse En ligne / online Ville Paris lieuville En ligne / online Paris Departement Paris

En ligne / online Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CaféSIS – Ergonomie En ligne / online 2022-04-07 was last modified: by CaféSIS – Ergonomie En ligne / online En ligne / online 7 avril 2022 En ligne / online Paris Paris

Paris Paris