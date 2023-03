CAFÉS VIGNERONS : « JOURNÉE MONDIALE DE L’ART » La Livinière Catégories d’Évènement: Hérault

La Livinière

CAFÉS VIGNERONS : « JOURNÉE MONDIALE DE L’ART », 15 avril 2023, La Livinière . CAFÉS VIGNERONS : « JOURNÉE MONDIALE DE L’ART » Route des Mourgues La Livinière Hérault

2023-04-15 – 2023-04-15 La Livinière

Hérault NOS RENDEZ-VOUS AU PAYS

Ce n’est pas rare que Château Faiteau se métamorphose le temps d’un instant en galerie d’art.

Retrouvons-nous, tout en festivités, autour de nos artistes et de leurs œuvres.

Ne serait-ce pas la journée appropriée à ce rendez-vous ?

Notre programmation est en cours…suivez nos actualités sur nos réseaux

sociaux. http://www.chateaufaiteau.com/ La Livinière

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, La Livinière Autres Lieu La Livinière Adresse Route des Mourgues La Livinière Hérault Ville La Livinière Departement Hérault Lieu Ville La Livinière

La Livinière La Livinière Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la liviniere /

CAFÉS VIGNERONS : « JOURNÉE MONDIALE DE L’ART » 2023-04-15 was last modified: by CAFÉS VIGNERONS : « JOURNÉE MONDIALE DE L’ART » La Livinière 15 avril 2023 Hérault La Livinière Route des Mourgues La Livinière Hérault

La Livinière Hérault