Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne, Sainte-Livrade-sur-Lot Cafés & terrasses en fête – initiation et tournoi d’échecs Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Livrade-sur-Lot

Cafés & terrasses en fête – initiation et tournoi d’échecs Sainte-Livrade-sur-Lot, 19 août 2021, Sainte-Livrade-sur-Lot. Cafés & terrasses en fête – initiation et tournoi d’échecs 2021-08-19 19:00:00 – 2021-08-19 Place de Verdun La renaissance

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot Soirée initiation et tournoi d’échecs au restaurant La renaissance. Soirée initiation et tournoi d’échecs au restaurant La renaissance. +33 5 53 40 91 23 Soirée initiation et tournoi d’échecs au restaurant La renaissance. mairie ste livrade dernière mise à jour : 2021-07-22 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Livrade-sur-Lot Autres Lieu Sainte-Livrade-sur-Lot Adresse Place de Verdun La renaissance Ville Sainte-Livrade-sur-Lot lieuville 44.39849#0.58781