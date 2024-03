Cafés répit « Trésor des Régions » Guérande, vendredi 15 mars 2024.

Cafés répit Un rendez-vous ouvert à tous pour échanger et s’informer sur l’accompagnement au quotidien d’un proche malade ou en perte d’autonomie. Le Café répit permet de se retrouver dans un lieu conv… 15 mars – 20 décembre, certains vendredis « Trésor des Régions »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T14:30:00+01:00 – 2024-03-15T16:30:00+01:00

Fin : 2024-12-20T14:30:00+01:00 – 2024-12-20T16:30:00+01:00

Un rendez-vous ouvert à tous pour échanger et s’informer sur l’accompagnement au quotidien d’un proche malade ou en perte d’autonomie.

Le Café répit permet de se retrouver dans un lieu convivial autour d’un verre, d’un thé ou d’un café et d’exprimer ses préoccupations en rencontrant d’autres aidants.

Tous les 3e vendredis du mois, un thème différent est proposé pour faciliter les échanges. Une professionnelle du Relais des aidants anime ces rencontres.

« Trésor des Régions » Route de Saillé 44350 Guerande Guérande 44350 Saint-Armel Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 66 94 58 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@alfarepit.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.alfarepit.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cafes-repit-guerande.html »}]

SANTE SOLIDARITE