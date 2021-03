Beaugency Usine AGORA Beaugency, Loiret Cafés partenaires: un rendez-vous entre bénévoles ou salariés d’associations ou structures Usine AGORA Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

du jeudi 18 mars au jeudi 8 avril à Usine AGORA

Porteurs de projet, bénévoles, salariés ou autres acteurs impliqués pour le territoire, pour mieux se connaitre: * jeudi 11 mars : Greta: un métier, une chance pour tous

* jeudi 18 mars: café convivialité

* jeudi 25 mars: Val de Lire : Salon du Livre 2021

* jeudi 1 er avril : troc de graines * mardi 16 mars: maintenir et favoriser le lien social

* mardi 23 mars: partage d’expérience et coformation en outils de communication: en visio ou en présentiel selon horaires et pour avril: présentation de l’association SAHB, … n’hésitez pa à nous contacter pour présenter vos actualités, vos projets ou préoccupations!

entrée libre

Temps d’échanges pour partager actualités, projets et coformation Usine AGORA 59, avenue de Vendôme Beaugency La Patière Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T13:00:00 2021-03-18T14:00:00;2021-03-23T16:00:00 2021-03-23T17:30:00;2021-03-23T18:30:00 2021-03-23T19:30:00;2021-03-25T13:00:00 2021-03-25T14:00:00;2021-04-01T13:00:00 2021-04-01T14:00:00;2021-04-08T13:00:00 2021-04-08T14:00:00

