Cafés papotage Milly-sur-Thérain, 6 décembre 2022, Milly-sur-Thérain.

Cafés papotage

48 Rue de Dieppe Milly-sur-Thérain Oise

2022-12-06 – 2022-12-06

Milly-sur-Thérain

Oise

Milly-sur-Thérain

Venez partager un café, un thé et quelques douceurs dans la bienveillance et la convivialité.

Papotage et numérique : testez votre mémoire !

Mardi 6 décembre à 13h30

Papotage & jeux de société

Mardi 13 décembre à 13h30

Papotage créatif

Mardi 20 décembre à 13h30

Animations sur inscriptions au 03 44 81 98 67.

Venez partager un café, un thé et quelques douceurs dans la bienveillance et la convivialité.

Papotage et numérique : testez votre mémoire !

Mardi 6 décembre à 13h30

Papotage & jeux de société

Mardi 13 décembre à 13h30

Papotage créatif

Mardi 20 décembre à 13h30

Animations sur inscriptions au 03 44 81 98 67.

+33 3 44 81 98 67

Pixabay

Milly-sur-Thérain

dernière mise à jour : 2022-11-22 par