Cafés Nord-Africains Le 15e Art Sud Culture Marseille 15e Arrondissement, samedi 16 mars 2024.

Cafés Nord-Africains, pour recréer l’ambiance des réunions des artistes de l’exil des années 40-50.

Le concept de café nord-africaine remonte au début du XXe siècle, lors des premières vagues d’immigration nord-africaine.



A l’époque, les populations émigrées se retrouvaient dans les cafés pour discuter, chanter et partager un moment convivial.



Programme :



Samedi 16 mars à 21h30



Café Nord-Africain dédié à Lounès Kheloui



Djamal Touat au chant et mandole, interprétera des chansons du répertoire de Lounès Kheloui, et sera accompagné d’une belle équipe de musiciens (violon, banjo, guitare, percussion, flûte)



Samedi 23 mars à 21h30



Café Nord-Africain dédié à Lounis Aït Menguellet



Dda Velkacem, au chant et à la guitare , interprétera des œuvres de l’immense répertoire de Lounis Aït Menguellet, en toute intimité, puisqu’il sera simple accompagné d’un percussionniste ! Cette formule acoustique en duo rappelle la façon dont Lounis a commencé sa carrière il y a plus de 50 ans ! L’important étant donné au texte et à la mélodie. 11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:30:00

fin : 2024-03-16

Le 15e Art Sud Culture 178 Avenue de Saint-Louis

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

