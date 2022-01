Cafés martiens dans les cercles de Gascogne Rions Rions Catégories d’évènement: Gironde

2022-03-05 13:30:00 – 2022-03-05 15:30:00

Autour d'atelier d'écriture et de palabre » brèves de comptoir, venez avec votre esprit de contradiction !

