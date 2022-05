Cafés linguistique édition spéciale UE Chez nous,French Pub & Savoir-Vivre, 3 mai 2022, Dax.

Cafés linguistique édition spéciale UE

du mardi 3 mai au mardi 31 mai à Chez nous, French Pub & Savoir-Vivre

Dans le cadre du [Joli Mois de l’Europe 2022](https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/le-joli-mois-de-leurope-2022.html), la Maison de l’Europe des Landes [WIPSEE](https://www.maisoneuropelandes-wipsee.fr/) propose des cafés linguistiques les 3, 10, 17 et 24 et 31 mai de 19h à 20h à Dax ! Ces cafés linguistiques sont une alternative aux voyages pour apprendre et pratiquer des langues étrangères dans un lieu convivial comme un bar/café. Les volontaires préparent des activités ludiques, par groupe afin que les participants apprennent et échangent plus facilement. Rendez-vous sur place directement et sans inscription préalabe.

Entrée libre

JOLI MOIS DE L’EUROPE | Ces cafés linguistiques pour échanger et discuter sur le thème de l’Europe dans une langue étrangère dans le but de pratiquer et de s’exercer.

Chez nous,French Pub & Savoir-Vivre 8 cr Gallieni Dax Dax Landes



2022-05-03T19:00:00 2022-05-03T20:00:00;2022-05-10T19:00:00 2022-05-10T20:00:00;2022-05-17T19:00:00 2022-05-17T20:00:00;2022-05-24T19:00:00 2022-05-24T20:00:00;2022-05-31T19:00:00 2022-05-31T20:00:00