Médiathèque départementale annexe de Tende, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:00 Un moment d’échange convivial autour d’un thé ou d’un café pour partager ses coups de cœur et découvertes littéraires Médiathèque départementale annexe de Tende 06430 Tende Tende Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T18:00:00

