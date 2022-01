Cafés de l’International – Crédit Agricole Centre Est Village by CA – Champagne au mont d’or Champagne-au-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Champagne-au-Mont-d'Or

Métropole de Lyon

Cafés de l’International – Crédit Agricole Centre Est Village by CA – Champagne au mont d’or, 12 avril 2022, Champagne-au-Mont-d'Or. Cafés de l’International – Crédit Agricole Centre Est

Village by CA – Champagne au mont d’or, le mardi 12 avril à 08:30 Sur inscription auprès du Crédit Agricole Centre Est

Rencontres B to B avec des start up et PME Village by CA – Champagne au mont d’or 1 Av. de Champfleury, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or Champagne-au-Mont-d’Or Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T08:30:00 2022-04-12T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champagne-au-Mont-d'Or, Métropole de Lyon Autres Lieu Village by CA - Champagne au mont d'or Adresse 1 Av. de Champfleury, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or Ville Champagne-au-Mont-d'Or lieuville Village by CA - Champagne au mont d'or Champagne-au-Mont-d'Or Departement Métropole de Lyon

Village by CA - Champagne au mont d'or Champagne-au-Mont-d'Or Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagne-au-mont-dor/

Cafés de l’International – Crédit Agricole Centre Est Village by CA – Champagne au mont d’or 2022-04-12 was last modified: by Cafés de l’International – Crédit Agricole Centre Est Village by CA – Champagne au mont d’or Village by CA - Champagne au mont d'or 12 avril 2022 Champagne-au-Mont-d'Or Village by CA - Champagne au mont d'or Champagne-au-Mont-d'Or

Champagne-au-Mont-d'Or Métropole de Lyon