Cafés cultures SIANA : Les Cultures numériques c’est notre affaire ! Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis,amphi 150 – salle O1NB02, 25 novembre 2021, Évry.

Inspiré des cafés-philo, nous vous proposons des discussions organisées et conviviales autour des enjeux du numérique ; artistes ou universitaires vous soumettront leurs réflexions sur l’ambivalence des cultures numériques et débattrons avec vous de leurs atouts et de leurs pièges. **Jeudi 25 novembre** _Technologies numériques et principes écologiques sont-ils compatibles ?_ Dans le cadre de la journée « NEC, Numérique En Commun », une conférence interactive proposée par : * Anne-Laure Ligozat, Chargée de mission DD&RS de l’ENSIIE, Référente DD du LIMSI (Université Paris-Saclay) * Hacène Cherfi, chargé de mission Open data à l’agglomération Grand Paris Sud Les nouvelles technologies, en dématérialisant les activités humaines, permettraient de réduire l’impact de la croissance sur la biosphère, voire, pour les plus enthousiastes, pourraient résoudre la crise environnementale. **Jeudi 2 décembre** _Pour une approche sensible des données_ Une rencontre avec Raphaëlle Kerbrat, artiste numérique, actuellement en thèse à l’ENSAD et au Centre des Matériaux de MINES ParisTech à Corbeil-Essonnes Cette rencontre proposera de révéler des processus de rematérialisation de données ; les participants seront invités à découvrir autour des phénomènes ou des énergies résiduelles induites par les usages des technologies numériques, pour les transposer dans les spectres du sensible. **Jeudi 9 décembre** _Les atouts des FabLabs, la créativité et l’apprentissage basées sur les projets_ Une rencontre avec Jérôme Mathé, maître de conférences en physique et initiateur/responsable du fablab l’Université d’Evry S’appuyant sur des rencontres avec des précurseurs de cette démarche dans d’autres établissements, Jérôme Mathé entend explorer, avec ses collègues universitaires, ces pédagogies novatrices et faire vivre plusieurs modèles de fabrication numérique allant des parcours diplômants aux expérimentations émancipatrices. **Jeudi 16 décembre** _La Ville intelligente et les arts numériques_ L’avènement – réel ou fantasmé – des Smart-cities pose la question des nouvelles transformations du vivre ensemble. En effet, le déluge des données, désormais structuré et orienté par les algorithmes, constitue le milieu même de ces smart-cities – dans lequel la surveillance, la recherche d’optimisation (écologique, économique, etc.) et les formes de participation citoyenne ne peuvent pas être dissociées.

Ces cafés Cultures auront lieu les jeudis après-midi, de 15h15 à 16h30 à l’Université d’Evry, en parallèle des expositions “La Ligne Rouge” et “Paysages Immatériels”.

Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis,amphi 150 – salle O1NB02 Évry-Courcouronnes – 3 rue du Père Jarlan Évry Essonne



2021-11-25T15:15:00 2021-11-25T16:30:00;2021-12-02T15:15:00 2021-12-02T16:30:00;2021-12-09T15:15:00 2021-12-09T16:30:00;2021-12-16T15:15:00 2021-12-16T16:30:00