Cafés-concerts : Yaron Herman Avoine Avoine Catégories d’évènement: Avoine

Indre-et-Loire

Cafés-concerts : Yaron Herman Avoine, 13 janvier 2023, Avoine. Cafés-concerts : Yaron Herman

Avoine Indre-et-Loire

2023-01-13 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-13 Avoine

Indre-et-Loire Les cafés-concerts organisés par l’Ecole de Musique Caem – Chinon Vienne et Loire reviennent cette année pour la 6ème édition ! Sur réservation. Les cafés-concerts organisés par l’Ecole de Musique Caem – Chinon Vienne et Loire reviennent cette année pour la 6ème édition ! Sur réservation. caem@cc-cvl.fr +33 2 47 98 17 07 CAEM

Avoine

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Avoine, Indre-et-Loire Autres Lieu Avoine Adresse Avoine Indre-et-Loire Ville Avoine lieuville Avoine Departement Indre-et-Loire

Avoine Avoine Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avoine/

Cafés-concerts : Yaron Herman Avoine 2023-01-13 was last modified: by Cafés-concerts : Yaron Herman Avoine Avoine 13 janvier 2023 Avoine Avoine Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Avoine Indre-et-Loire