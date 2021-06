Plouescat Plouescat Cafés-breizh Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat

Cafés-breizh Plouescat, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Plouescat. Cafés-breizh 2021-07-22 – 2021-07-22 Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin

Spécial Plouescat Gwec'h all. Une heure de bavardage pour le plaisir d'échanger en breton.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouescat Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouescat Adresse Médiathèque L'Atelier 14 Place du Dauphin Ville Plouescat lieuville 48.65675#-4.17171