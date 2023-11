Bourse aux jouets et cadeaux 2023 CaféLabo MJC Claude Nougaro Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Bourse aux jouets et cadeaux 2023 CaféLabo MJC Claude Nougaro Montmorillon, 9 décembre 2023, Montmorillon. Bourse aux jouets et cadeaux 2023 Samedi 9 décembre, 09h00 CaféLabo MJC Claude Nougaro Entrée libre Noël arrive à grand pas ! La Bourse aux Jouets et aux Cadeaux en tout genre est organisée à la MJC. Dépôt : le 6 et 7 décembre de 9h à 18h

Vente : samedi 9 décembre de 9h à 17h

Reprise : mardi 12 décembre Comme les années précédentes seuls les objets propres et en excellent état seront retenus. Tous les jouets seront contrôlés par les soins de l’association. Merci d’apporter des piles pour les jouets qui le nécessitent afin de vérifier leur bon fonctionnement, celles-ci vous seront ensuite restituées. Nous vous demandons aussi de contrôler que les jeux de société ainsi que les puzzles (max. 30 pièces sauf neuf) soient complets et munis de la règle du jeu (facilement trouvables sur internet). CaféLabo MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 58 86 69 33 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 04 88 »}, {« type »: « email », « value »: « accompagnementvs@mjcmontmorillon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

