Caf’écolo La Marge – campus culturel, 9 octobre 2021, Lieusaint.

Caf’écolo

La Marge – campus culturel, le samedi 9 octobre à 15:00

### Ateliers participatifs et agitation d’idées Et si nous prenions conscience que nous faisons partie d’un tout ? Un dérèglement de notre éco système peut vite faire boule de neige et entrainer de graves conséquences . Nous avons tous été remis au pas avec le colonel Corona, il est le signe avant coureur de bien d’autres petits messages que nous envoie la nature. Alors, posons-nous un moment pour prendre le temps de réfléchir artistiquement, scientifiquement et « convivialement » ! ### Programme * 15 h : Ateliers ludiques, fresque participative sur le climat, quizz, jeux… * 17 h : Rencontres et échanges avec différents acteurs locaux animés par Romain Bui, ingénieur * et citoyen engagé en faveur de l’environnement . * 18 h : Petites formes spectaculaires issues d’une collaboration entre « Les Âmes Singes » et la compagnie du « Cri de l’armoire » autour de textes choisis parmi les « 1500 » : pièces radiophoniques sur * le thème « imagine le monde de demain » écrites par des concitoyens français pendant le 1er confinement, un projet lancé par France Culture et la SACD qui récolta 1500 textes venus de toute la France. * 19 h : Repas par l’association PALAS. * 20 h 30 : « Conquête des Neiges » par Compagnie les Âmes Singes. ### Pourquoi venir ? Inventons ensemble le monde de demain ! Trouvons des solutions en partageant nos idées et nos envies.

Gratuit, sur réservation

Un temps convivial pour se questionner sur le rapport homme / nature, sur les alternatives écologiques possibles, en commençant par les initiatives individuelles et collectives à petite échelle.

La Marge – campus culturel 37 avenue Pierre Point 77127 Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T22:00:00