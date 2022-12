CaféCiné : Les Nanars Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CaféCiné : Les Nanars Bibliothèque Parmentier, 23 mars 2023, Paris. Le jeudi 23 mars 2023

de 19h30 à 21h00

. gratuit Réservations ouvertes à partir du 28 février 2023 Qu’est ce qu’un nanar ? Entre extra-terrestres en papier mâché, ninjas de pacotille et chat mutant en peluche, venez découvrir l’histoire de ces mauvais films sympathiques ! Véritable guide de tout ce qu’il ne faut (surtout) pas faire pour réussir une œuvre, les nanars sont aussi hilarants que passionnants. De Plan 9 from outer space du cinéaste maudit Ed Wood à l’iconique The Room du mystérieux Tommy Wiseau, venez explorer l’histoire, les particularités et les évolutions de cet univers parallèle semé d’échecs, mais pavé de bonnes intentions. Rendez-vous à la bibliothèque Parmentier. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact :

CaféCiné

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Parmentier Adresse 20 bis avenue Parmentier Ville Paris lieuville Bibliothèque Parmentier Paris Departement Paris

Bibliothèque Parmentier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CaféCiné : Les Nanars Bibliothèque Parmentier 2023-03-23 was last modified: by CaféCiné : Les Nanars Bibliothèque Parmentier Bibliothèque Parmentier 23 mars 2023 Bibliothèque Parmentier Paris Paris

Paris Paris