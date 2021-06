CaféAgitaTerre #6 – Se former à la transition écologique Maison de la terre, 18 juin 2021-18 juin 2021, Poucharramet.

Maison de la terre, le vendredi 18 juin à 20:30

Pour son dernier café AgitaTerre, celui-ci se fera à La Maison de la Terre à 20h30. Le bar sera ouvert et une restauration sera proposée. Si vous ne pouvez pas être en présentiel, voici le lien zoom pour suivre le café débat : [https://us02web.zoom.us/j/83460051674?fbclid=IwAR0lwULIQhRI7z1pce6pitLvFFSmaLYwvrtnutL72AEYIJNvkiqCxjX8r8I](https://us02web.zoom.us/j/83460051674?fbclid=IwAR0lwULIQhRI7z1pce6pitLvFFSmaLYwvrtnutL72AEYIJNvkiqCxjX8r8I) Après avoir exposé un panel de métiers et montré qu’ils seront amenés à se développer fortement, nous conclurons les cafés sur la question de la formation. En effet, si les métiers verts et verdissants apparaissent comme des métiers d’avenir créateurs d’emplois et nécessaires à la transition écologique, les formations scolaires semblent encore peu adaptées, comme le montre le Manifeste étudiant pour un réveil écologique. Pourtant, de nombreux secteurs verdissants doivent impérativement intégrer les enjeux écologiques et climatiques afin de se transformer et d’intégrer de nouvelles briques de compétences. Pour nous éclairer nous recevrons : ▪️ Martin Durigneux, fondateur d’Anciela et coordinateur des programmes à l’Institut Transitions (en visioconférence) ▪️ Mathieu Rouyer, coordinateur de l’antenne Occitanie de l’association Les Chemins de la Transition ▪️ Hugo Tranin, Together For Earth Toulouse – antenne toulousaine, une association étudiante qui rassemble des jeunes mobilisés pour la cause écologique

A la Maison de la Terre ou en visio-conférence

Maison de la terre 7 rue des Hospitaliers Poucharramet Poucharramet Haute-Garonne



2021-06-18T20:30:00 2021-06-18T21:30:00