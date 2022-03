Café Zimmermann, Vox Luminis – Bach,Passion selon saint Jean Aix-en-Provence, 15 avril 2022, Aix-en-Provence.

Café Zimmermann, Vox Luminis – Bach,Passion selon saint Jean Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

2022-04-15 – 2022-04-15 Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

15 75 Avec l’ensemble Vox Luminis, ils ont le privilège d’interpréter cette année la Johannes-Passion, selon le rituel du Festival de Pâques qui propose en alternance chaque année l’une des deux passions de Bach.

Vaste partition émaillée de chœurs, d’airs et de passage instrumentaux, la Passion selon saint Jean réunit un effectif instrumental et vocal d’une ampleur exceptionnelle à l’époque pour dépeindre avec la plus grande profondeur, les ultimes souffrances du Christ. Un classique du Vendredi saint rajeuni par l’authenticité des voix dirigées par Lionel Meunier et de l’orchestre aux mains expertes de Céline Frisch et Pablo Valetti.

Ensemble baroque bien connu des Aixois, Café Zimmermann rayonne aujourd’hui dans l’Europe entière tout en conservant ce lien affectif à la ville qui l’accueille en résidence depuis plus de dix ans.

http://www.festivalpaques.com/

Avec l’ensemble Vox Luminis, ils ont le privilège d’interpréter cette année la Johannes-Passion, selon le rituel du Festival de Pâques qui propose en alternance chaque année l’une des deux passions de Bach.

Vaste partition émaillée de chœurs, d’airs et de passage instrumentaux, la Passion selon saint Jean réunit un effectif instrumental et vocal d’une ampleur exceptionnelle à l’époque pour dépeindre avec la plus grande profondeur, les ultimes souffrances du Christ. Un classique du Vendredi saint rajeuni par l’authenticité des voix dirigées par Lionel Meunier et de l’orchestre aux mains expertes de Céline Frisch et Pablo Valetti.

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-16 par