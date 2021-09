Café Zimmermann & Hélène Le Corre Chapelle du Méjan, 5 avril 2022, Arles.

Café Zimmermann & Hélène Le Corre

Chapelle du Méjan, le mardi 5 avril 2022 à 20:30

XXXVIe SEMAINE SAINTE **Café Zimmermann & Hélène Le Corre** _**Un cahier de musique imaginaire de Jean-Sébastien Bach**_ Jean-Sébastien Bach : _Sinfonia, Chorals, Arias, Sonates…_ Wolfgang Amadeus Mozart : _Aria et Fugue d’après J.S Bach_ Carl Philipp Emanuel Bach : _Sonate en trio_ Ce programme a pour principe celui de la “playlist” ou celui des fameux “livres de musique” dans lesquels les musiciens notent les pièces qui leur plaisent particulièrement, tel le Notenbüchlein für Anna Magdelena Bach compilé avec amour par Jean-Sébastien pour sa femme. Vous entendrez dans ce concert divers airs issus des cantates et passions de J. S. Bach ainsi que des transcriptions d’airs de cantates, tels que nous imaginons que Bach a pu les jouer en famille avec ses fils et Anna Magdelena, qui possédait dit-on une merveilleuse voix de soprano. L’Ensemble Café Zimmermann se situe aux premiers rangs du concert baroque en France et en Europe. Sous la conduite du violoniste Pablo Valetti et de la claveciniste Céline Frisch, l’ensemble réunit des solistes qui s’attachent à faire revivre l’émulation artistique portée par l’établissement de Gott- fried Zimmermann dans la Leipzig du XVIIIe siècle. Alors, osez l’aventure et le menu à la carte pour ce haut du panier baroque et intemporel !

22/8€

Osez l’aventure et le menu à la carte pour ce haut du panier baroque et intemporel !

Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T20:30:00 2022-04-05T22:00:00