Hélène Le Corre commence ses études musicales à la Maîtrise de Radio France. Reconnue pour la pureté de sa voix, elle excelle dans le répertoire baroque. Elle a notamment chanté avec Les Talens Lyriques sous la direction de Christophe Rousset les Leçons des Ténèbres de Couperin et de Charpentier au Festival de Pâques à Aix-en-Provence mais aussi à l’Opéra de Bordeaux sous la direction d’Hervé Niquet. Elle reçoit les éloges de la presse pour des cantates de Bach et Haendel qu’elle chante en 2013 et en 2015 avec l’ensemble Café Zimmermann, ensemble qu’elle retrouvera en 2019 cette fois-ci pour des cantates de Bach et Telemann.



Crée en 1999, Café Zimmermann se situe aux premiers rangs du concert baroque en France et en Europe. Sous la conduite du violoniste Pablo Valetti et de la claveciniste Céline Frisch, l’ensemble réunit des solistes qui s’attachent à faire revivre l’émulation artistique portée par l’établissement de Gottfried Zimmermann dans la Leipzig du XVIIIe siècle. Café Zimmermann se produit dans les salles et les festivals internationaux. Leurs enregistrements discographiques suscitent un véritable enthousiasme, notamment par les interprétations enlevées et contrastées de la musique concertante de Bach. Alors, osez l’aventure et le menu à la carte pour ce haut du panier baroque et intemporel !



Au printemps 1782, Wolfgang Amadeus Mozart découvre la musique de Bach dont l’écoute aura une influence déter- minante sur le compositeur. Il en résulte, chez Mozart, une redécouverte du contrepoint et surtout de la fugue.

Carl Philipp Emanuel Bach, deuxième fils (survivant) de Jean-Sébastien Bach, fut tout particulièrement attaché à la Sonate en trio, à laquelle il offrit quelques-unes de ses plus belles pages. La fluidité de son écriture, représentative de l’assimilation du genre au soir du baroque, est emblématique de la sensibilité d’une nouvelle ère musicale, celle des Lumières et de la naissance du classicisme, symbolisée par un public avide d’atmosphère intimiste.



Hélène LE CORRE, soprano

Café ZIMMERMANN

Pablo VALETTI & Céline FRISCH, direction

