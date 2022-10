Café Zimmermann Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR 10 37 Le tempérament mondain et l’incroyable prolixité de Telemann, près de 6.000 œuvres, lui ont assuré de son vivant une notoriété supérieure à celle de son confrère. Avec la soprano catalane Nuria Rial, Café Zimmermann propose, en ce temps de l’Avent, un programme de cantates de Noël des maîtres incontestés du baroque allemand.



● Céline Frisch, direction, clavecin

● Georg Philipp Telemann : Ouverture à la Pastorelle Cantate pour le second jour de Noël “O Jesu Christ, dein Kripplein” Quatuor en sol majeur

● Johann Sebastian Bach : Prélude et fugue en sol majeur du Clavier bien tempéré II Sonate en trio en sol majeur Cantate pour le troisième jour de Noël 1724 Aria : “Wie lieblich klingt” L’ensemble, en résidence au Jeu de Paume, met Bach et Telemann à l’honneur : ces deux compositeurs du début du XVIIIe siècle furent amis mais aussi rivaux, se disputant parfois postes et honneurs… Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence

