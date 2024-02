Café vinyles Médiathèque L’Uni-Vert Scaër, lundi 5 février 2024.

Café vinyles Médiathèque L’Uni-Vert Scaër Finistère

Venez découvrir en musique les secrets de « la Grande Pomme » (surnom de la ville de New York).

Une nouvelle séance Café Vinyles menée par Gilbert et Delphine, en rythme, et qui vous fera voyager jusqu’en Amérique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 11:00:00

fin : 2024-02-05

Médiathèque L’Uni-Vert 10 Rue René Le Hamp

Scaër 29390 Finistère Bretagne lunivert@scaer.bzh

L’événement Café vinyles Scaër a été mis à jour le 2024-02-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS