Café Vinyle / Causerie et concert autour du vinyle Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Café Vinyle / Causerie et concert autour du vinyle Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 26 mars 2022, Nevers. Café Vinyle / Causerie et concert autour du vinyle

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 26 mars à 16:00

La **No Way Asso** est une association locale qui conçoit, enregistre, produit et sort des groupes locaux sur vinyle. Nico les reçoit en toute simplicité dans l’Espace Gaël Ducrot (Musique & Cinéma, 3ème étage) pour une causerie. Certaines figures historiques de la scène locale seront aussi de la partie, notamment **Jean-Michel Marchand, Dav Draellon** et **Aldo** (ex-Rocky Chagalou) ! Cette rencontre sera suivie d’un **concert** sous la Verrière de **Marius Atherton** : _Marius Atherton a toujours aimé les bruits et les odeurs. Malheureusement les odeurs qu’il créait ne lui ont jamais fait plaisir, c’est donc vers la musique qu’il se tourne pour occuper les longues journées d’hiver._ Lien vers son bandcamp : [[https://mariusatherton.bandcamp.com/album/marius](https://mariusatherton.bandcamp.com/album/marius)](https://mariusatherton.bandcamp.com/album/marius)

Entrée libre, Gratuit

Rencontre avec la No Way Asso suivi d’un concert de Marius Atherton ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Departement Nièvre

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Café Vinyle / Causerie et concert autour du vinyle Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 2022-03-26 was last modified: by Café Vinyle / Causerie et concert autour du vinyle Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 26 mars 2022 Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Nevers

Nevers Nièvre