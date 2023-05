Café Vinyle Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Café Vinyle Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 10 juin 2023

de 11h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Le nouveau RDV des passionnés du vinyles ! La Discothèque Rilke vous propose un moment de convivialité autour du support vinyle ! L’occasion de vous présenter nos acquisitions et de vous faire partager à l’occasion d’une écoute : un courant musical, un artiste ou encore un label… Nous aborderons également l’aspect graphique des pochettes qui joue un rôle essentiel dans l’univers des vinyles. Les participants peuvent s’ils le souhaitent amener leur propre vinyle pour nous faire découvrir leur galette préférée ! Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : 01 56 81 70 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

