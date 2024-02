Café Vieilles et Vieux Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, mercredi 10 avril 2024.

Que voulons-nous faire de notre vieillesse ? Et d’abord qu’est-ce que cela signifie être vieux ? Nos désirs, nos préoccupations, nos craintes sont-ils différents des plus jeunes ? Avons-nous les mêmes droits, les mêmes devoirs ?

Comment voulons-nous poursuivre notre vieillesse et dans quels types de lieux souhaitons-nous vieillir ?



Auant de questions que nous nous posons dès le printemps de notre vieillesse et auquel le CNaV répond Rien pour les vieux, sans les vieux



Le Comité National Auto-proclamé de la Vieillesse (CNaV – https://www.cnav-demain.fr/ ) a été créé en décembre 2021 pour impulser un autre regard sur la vieillesse : un regard inclusif, égalitaire, fraternel et respectueux de la liberté et de l’identité de chacun, dans la continuité de son histoire singulière et de ses grands choix de vie



C’est dans cet esprit qu’une deuxième réunion a lieu le mercredi 10 avril. Nous explorerons une partie des questions énoncées en amont pour trouver ensemble des réponses qui nous enrichissent. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 16:00:00

fin : 2024-04-10 18:00:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

