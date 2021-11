Paris Musée Jean Jacques Henner Paris Café Viardot Musée Jean Jacques Henner Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Pochette Musicale propose un nouveau format au jardin d’hiver du Musée Jean-Jacques Henner. Après les goûters-concerts : le café-concert, du dimanche matin. Pour cette première date, au nom de la cantatrice mezzo-soprano adulée dans toute l’Europe, Pauline Viardot (1821-1910), fille du légendaire Manuel Garcia et sœur de Maria Malibran, élève de Franz Liszt, mère et féministe engagée, le présentateur de Radio Classique, Jean-Michel Dhuez viendra présenter ce concert. Les artistes Delphine Haidan, chanteuse mezzo, Raquele Magalhaes, flûtiste et Mathilde Carré, pianiste, joueront des œuvres de Viardot, Gounod, Berlioz et Chopin, après un café-brioche de notre pâtissière !

Tarif normal : 15€ Tarif réduit : 10€ Gratuit pour les moins de 3 ans

Musée Jean Jacques Henner 43 avenue de Villiers, 75017 Paris Paris Quartier de la Plaine-de-Monceau

2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T12:00:00

