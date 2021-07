Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Café-vélo Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine Redon Tous les samedis du 10 au 31 juillet Exposition photos « Douces trans » de Jacques Quinton et Philippe Caharel

Atelier « Carnet de voyage participatif » d’Enora Ménoret

La Flânante, vélo-librairie: vente de livres / jeux d’écriture créative / lectures

L’Agence des Facteurs Humains recueillera vos promesses de courriers importants mais pas urgents

Atelier de réparation vélo (+ ateliers participatifs)

Essai de vélo (cargo + triporteur + longtail + tandem + vélo couché + vélos H2O ESLI + remorques )

Présence du Collectif mobilités douces

Un vélo pour l’Afrique

Le vélobo : soins bien-être (Access Bars et massage complet) Café, jus de pommes

