Plougasnou Finistère Un temps d’échanges et de convivialité à la Maison de la Mer. Venez troquer vos produits de saisons, deux courgettes contre un potimarron, une confiture contre une ratatouille etc… Accueil autour d’un café, d’un jus… Samedi 18 septembre de 10h à 12h. Renseignements au 06 51 11 94 20 ou animation@projets-échanges-développement.net animation@projets-echanges-developpement.net +33 6 51 11 94 20 http://projets-echanges-developpement.net/site/ Un temps d’échanges et de convivialité à la Maison de la Mer. Venez troquer vos produits de saisons, deux courgettes contre un potimarron, une confiture contre une ratatouille etc… Accueil autour d’un café, d’un jus… Samedi 18 septembre de 10h à 12h. Renseignements au 06 51 11 94 20 ou animation@projets-échanges-développement.net dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Lieu Plougasnou Adresse Maison de la Mer 1 rue de l'abbesse Ville Plougasnou