Café Troc – Fête du Printemps Plougasnou, 7 mai 2022, Plougasnou.

Café Troc – Fête du Printemps Maison de la Mer 1 rue de l’abbesse Plougasnou

2022-05-07 10:30:00 – 2022-05-07 16:00:00 Maison de la Mer 1 rue de l’abbesse

Plougasnou Finistère

PED prépare un café troc chaleureux spécial Fête de Printemps.

Un café-troc qui tourne à la Fête du printemps ! Échangeons des plants, des graines, outils, livre et végétaux en tout genre. Il y aura aussi de la musique (Irlandaise, accordéon et guitare…) une restauration gourmande par Louise Cononicci (avec les produits d’ici par une passionnée de cuisine). Des artistes à notre rencontre : Erwan Codoret propose une répétition en public d’un solo de Clown, Elsa Amsallem propose une promenade sonore par l’Atelier des possibles, spectacles et autres surprises.

* Les café-troc de la maison de la mer c’est tous les premiers samedis du mois.

Renseignements : 06 51 11 94 20 ou animation@projets-echanges-developpement.net

Maison de la Mer 1 rue de l’abbesse Plougasnou

