2023-01-07 10:30:00 – 2023-01-07 13:00:00 Un temps d’échanges et de convivialité à la Maison de la Mer. Venez troquer vos produits de saisons, deux courgettes contre un potimarron, une confiture contre une ratatouille etc… Accueil autour d’un café, d’un jus… Tous les premiers samedis du mois de 10h30 à 13h.

Thème « Détox » : Et si nous échangions sur nos astuces pour se détoxifier, se nettoyer, prendre soin de soi… A nos astuces , tisanes, bouquins et potions magiques ! Où : Chez l’habitant, dans l’ancien café épicerie « Le Cars » au 39 route de Primel, Plougasnou ! animation@projets-echanges-developpement.net +33 6 51 11 94 20 http://projets-echanges-developpement.net/site/ dernière mise à jour : 2022-11-17 par

