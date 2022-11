Café Troc de Noël Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

39 Route de Primel Trégastel Chez l'habitant, ancien café Le Cars Plougasnou Finistère

Finistère Plougasnou On a tous une jolie ou délicieuse petite chose qu’on pourrait troquer en guise de cadeaux de Noël?!

PED prépare un café troc chaleureux pour ce mois de fêtes, avec des surprises gustatives et sonores. Venez nombreux, troquez, partagez un café, papotez autour d’un feu en musique ! * Les café-troc de la maison de la mer c’est tous les premiers samedis du mois. Renseignements : 06 51 11 94 20 ou animation@projets-echanges-developpement.net animation@projets-echanges-developpement.net +33 6 38 02 02 70 http://projets-echanges-developpement.net/site/ Chez l’habitant, ancien café Le Cars 39 Route de Primel Trégastel Plougasnou

