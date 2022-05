Café Tricot : initiation à la dentelle au fuseau Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Café Tricot : initiation à la dentelle au fuseau Lessay, 28 mai 2022, Lessay. Café Tricot : initiation à la dentelle au fuseau Lessay

2022-05-28 – 2022-05-28

Lessay Manche Le café tricot de la médiathèque de Lessay revient comme tous les mois ! Rendez-vous le samedi 28 mai de 10h30 à 12h, ouvert à toutes et tous gratuitement. Une initiation à la dentelle au fuseau vous est proposée par Laurence Carpentier, bénévole à la médiathèque, pour celles et ceux qui le souhaitent. Le café tricot de la médiathèque de Lessay revient comme tous les mois ! Rendez-vous le samedi 28 mai de 10h30 à 12h, ouvert à toutes et tous gratuitement. Une initiation à la dentelle au fuseau vous est proposée par Laurence Carpentier, bénévole… mediatheque@lessay.fr +33 2 33 07 70 32 https://lessay.bibenligne.fr/ Le café tricot de la médiathèque de Lessay revient comme tous les mois ! Rendez-vous le samedi 28 mai de 10h30 à 12h, ouvert à toutes et tous gratuitement. Une initiation à la dentelle au fuseau vous est proposée par Laurence Carpentier, bénévole à la médiathèque, pour celles et ceux qui le souhaitent. Lessay

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Lessay, Manche Autres Lieu Lessay Adresse Ville Lessay lieuville Lessay Departement Manche

Lessay Lessay Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lessay/

Café Tricot : initiation à la dentelle au fuseau Lessay 2022-05-28 was last modified: by Café Tricot : initiation à la dentelle au fuseau Lessay Lessay 28 mai 2022 Lessay manche

Lessay Manche