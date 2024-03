Café tricot-crochet Chez Lily en Vrac Guérande, samedi 16 mars 2024.

16 mars – 8 juin, les samedis Chez Lily en Vrac

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T11:30:00+01:00

Fin : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T11:30:00+02:00

Atelier où chacun peut venir avec un projet pour échanger sur le sujet. Flore, l’animatrice vous donnera astuces et conseils.

Pour tous niveaux.

Chez Lily en Vrac 6 bis Place du Vieux Marché, Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 67 82 87 »}, {« type »: « email », « value »: « lilyenvrac@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lilyenvrac.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cafe-tricot-crochet-guerande.html »}]

LOISIRS Y|LILYENVRACGUERANDE|CAFETRICOT2024