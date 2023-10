SOIRÉE SLAM CAFE THEODORE Trédrez-Locquémeau, 25 novembre 2023, Trédrez-Locquémeau.

SOIRÉE SLAM Samedi 25 novembre, 21h00 CAFE THEODORE

Nous sommes en 1260 après JG (Johannes Gutenberg), toute l’Armorique est occupée par Netflix et les parisiens. Toute ? Non ! Une petite troupe d’irrésistibles scribouilleurs résiste encore et toujours à la monotonie du samedi soir. Et la vie devient plus enjouée et trépidante grâce aux actions du collectif « Slam dit soir » à coups d’ateliers d’écriture, de repas délicieux et de scènes ouvertes conviviales et chaleureuses. Brosse tes oreilles, ramone tes dents et affûte tes mots !

Un atelier d’écriture public et gratuit sera proposé de 18H à 19H30. Les personnes présentes auront l’occasion d’écrire de manière accompagnée un texte autour d’un thème commun afin de le présenter lors de la scène ouverte qui aura lieu par la suite.

Inscriptions au 06 88 65 06 14

CAFE THEODORE Kerguerwen, 22300 Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

slam scène ouverte