L’ETRANGLEUSE CAFE THEODORE Trédrez-Locquémeau, 24 novembre 2023, Trédrez-Locquémeau.

L’ETRANGLEUSE Vendredi 24 novembre, 22h30 CAFE THEODORE

Entre danses d’envoûtement et ballades de fin du monde, la musique de l’Étrangleuse fait la part belle aux tourneries du jeli n’goni (luth malien), tandis que la harpe emprunte saturations et ruptures à la guitare électrique.

Dix ans que Mélanie Virot et Maël Salètes unissent la harpe à pédale et la guitare électrique pour créer leur musique, puisant leur inspiration dans les airs traditionnels d’un pays qui n’existe pas.

Traquant inlassablement la magie du presque rien avec deux instruments que tout éloigne à priori, ils multiplient les tournées dans des endroits inattendus. De cette confrontation a émergé une sorte de post-rock de chambre, hymne punk contemplatif à des musiques africaines de cercle polaire, une bande son modale et hors modes d’un long rêve éveillé.

Sept ans après son premier album, trois ans après « Memories To Come » (réalisé par John Parish), le duo a conçu ce troisième disque, « Dans Le Lieu Du Non-Où », intégralement chanté en français et enregistré maison. De danses d’envoûtement en ballades de fin du monde, ce nouveau répertoire fait la part belle aux tourneries du jeli n’goni (luth malien), tandis que la harpe emprunte saturation et ruptures à la guitare électrique. Le son brut et sans artifice offre une immersion totale dans ce que le groupe génère de mieux sur scène. Le duo est désormais accompagné d’un percussionniste, Léo Dumont et d’une bassiste Anne Godefert.

Facebook

Vidéo

CAFE THEODORE Kerguerwen, 22300 Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/Letrangleuse/ »}, {« data »: {« author »: « L’u00c9trangleuse Harpe-Guitare », « cache_age »: 86400, « description »: « L’u00e9trangleuse est du00e9sormais un trio : vidu00e9o live de « Cou00efncidences » au petit thu00e9u00e2tre du bu00e2t de l’u00e2ne, juillet 2020.nMu00e9lanie Virot : harpe, voixnLu00e9o Dumont : batterie, voixnMau00ebl Salu00e8tes : guitare, jeli n’goni, voixnUne ru00e9alisation de Mickael Pillisio mickaelpillisio.com », « type »: « video », « title »: « L’u00e9trangleuse « Cou00efncidences » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Ga4s3v3_19o/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Ga4s3v3_19o », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCTQ3_qb1lwKQDAhlwu0A3mw », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Ga4s3v3_19o »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T22:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

2023-11-24T22:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

rough folk