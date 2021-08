Café-Théâtre « Tout terrain » « Brassepies » Campan, 19 août 2021, Campan.

Trois couples de personnages aux caractéres trempés et aux personnalités colorées, â travers des mises en situations décalées, frisant I’absurde, vont alternativement se retrouver, se rencontrer, autour d’une simple table de bistro.

Ils vont échanger de tout et de rien, du sens de la vie, de faits de société, de leurs envies…

De simple paroles parlées entre fantaisie et sérieux, amour et déraison, nous mettent face aux meilleurs et aux pires aspects de la nature humaine dans sa quête existentielle.

Tarif : 10 € et 5 € pour les moins de 12 ans

Aucune réservation

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

CBrassePies » est une adaptation de 3 tableaux de

« Paroles Parlées » de Sylvie Florian-Pouilloux.

Ce spectacle de « café-théâtre » â l’humour pince-sans-rire, entremêlent des moments cocasses de la vie courante avec des questionnements tels que :

“Est-ce que celui celui qui se suicide dans le métro, valide ou non son ticket ? »

+33 5 62 91 72 81 http://carrefourdespatrimoines.fr/

