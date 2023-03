Prezzaj Café théâtre Tetard Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Prezzaj Café théâtre Tetard, 24 mars 2023, Marseille. Prezzaj Vendredi 24 mars, 20h30 Café théâtre Tetard 10€ ou 25€ (avec repas) Prezzaj est un quintet à l’énergie communicative et aux influences multiples (jazz, latin, groove).

Leur dernier spectacle est résolument orienté vers la reprise de la fine fleur du jazz actuel : Ibrahim Maalouf, Roy Hargrove, Kamasi Washington…

Avec :

Vincent Tournardre : saxophone

Clément Moulin : trompette

Yannick Chauvin : piano

Joël Durantet : basse

David Sinopoli : batterie Café théâtre Tetard 33, rue Ferrari 13005 Marseille Marseille 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.letetard.com/reservation-cafe-theatre-diner-spectacle-marseille/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

