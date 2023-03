Basilic Swing Café théâtre Tetard Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Basilic Swing Café théâtre Tetard, 16 mars 2023, Marseille. Basilic Swing Jeudi 16 mars, 20h30 Café théâtre Tetard A partir de 14,50€ Que diriez vous d’être confortablement assis au Théâtre du Tétard pour écouter Basilic Swing qui vous emmène faire un voyage aux origines du jazz manouche ?

Musiques d’Europe de l’Est, tzigane, klezmer, jazz américain… tous les styles qui ont inspirés le jazz manouche le temps d’un concert intimiste plein de bonne humeur, d’humour et d’émotions

Possibilité de diner ou boire un verre au restaurant du théâtre avant ou après la représentation (sur réservation uniquement).

