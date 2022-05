Café théâtre Rethel Rethel Catégorie d’évènement: Rethel

3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel Ardennes Rethel – 1 et 2/04 20h30 : Héloïse Pia dans Au bonheur d’être femme- 6 et 7/05 20h30 : Nilson dans Le Jounal d’Amélie- 7/05 15h : Nilson dans Les aventures de Black Sparrow (jeune public) cafetheatre.rethel@gmail.com +33 6 72 81 20 14 3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel

