CONCERT POLYGBÉ – MUSIQUE DU MONDE Café-Théâtre Malville Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Malville CONCERT POLYGBÉ – MUSIQUE DU MONDE Café-Théâtre Malville, 1 décembre 2023, Malville. Malville,Loire-Atlantique .

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Café-Théâtre Espace Thalweg

Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-11-04 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Malville Autres Lieu Café-Théâtre Adresse Café-Théâtre Espace Thalweg Ville Malville Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Café-Théâtre Malville latitude longitude 47.3607102;-1.8642713

Café-Théâtre Malville Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malville/