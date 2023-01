CAFÉ THÉÂTRE LES ARTS DE LA SCÈNE Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze Catégories d’Évènement: Cirey-sur-Vezouze

Meurthe-et-Moselle

CAFÉ THÉÂTRE LES ARTS DE LA SCÈNE Cirey-sur-Vezouze, 2 janvier 2023, Cirey-sur-Vezouze . CAFÉ THÉÂTRE LES ARTS DE LA SCÈNE 18 Chemin du Baron Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

2023-01-02 14:00:00 – 2023-02-11 17:00:00 Cirey-sur-Vezouze

Meurthe-et-Moselle Les lundis : café/pâtisseries, jeux intérieurs et extérieurs, lecture et loisirs créatifs, promenades ludiques. Que du plaisir, en journée ou en semi-nocturne pour varier les ambiances, accessible sans réservation !

Les samedis : c’est au tour du café-théâtre de prendre ses quartiers aux Arts de la Scène. Cirey-sur-Vezouze

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Cirey-sur-Vezouze, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Cirey-sur-Vezouze Adresse 18 Chemin du Baron Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle Ville Cirey-sur-Vezouze lieuville Cirey-sur-Vezouze Departement Meurthe-et-Moselle

CAFÉ THÉÂTRE LES ARTS DE LA SCÈNE Cirey-sur-Vezouze 2023-01-02 was last modified: by CAFÉ THÉÂTRE LES ARTS DE LA SCÈNE Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze 2 janvier 2023 18 Chemin du Baron Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle