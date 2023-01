CAFE THEATRE LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’Évènement: Raon-l'Étape

Vosges

CAFE THEATRE LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE Raon-l’Étape, 4 février 2023, Raon-l'Étape . CAFE THEATRE LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE Halle aux Blés Rue Jules Ferry Raon-l’Étape Vosges Rue Jules Ferry Halle aux Blés

2023-02-04 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-04 22:30:00 22:30:00

Rue Jules Ferry Halle aux Blés

Raon-l’Étape

Vosges Une pièce de Bertrand Fournel et Fabrice Blind, avec Bertrand Fournel et Caroline Bal.

Comment auriez-vous vécu votre vie de couple à une autre époque ? Vos disputes seraient-elles les mêmes en 1950 ? Vos enfants seraient-ils aussi chiants au Moyen Age ? Et votre belle-mère serait-elle plus sympa sous l’Antiquité ?

Que ce soit dans le futur ou à la Préhistoire, être en couple n’a jamais été simple. theatre.raon@wanadoo.fr +33 3 29 51 04 02 http://www.cinematheatreraon.net/ Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Raon-l'Étape, Vosges Autres Lieu Raon-l'Étape Adresse Raon-l'Étape Vosges Rue Jules Ferry Halle aux Blés Ville Raon-l'Étape lieuville Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l'Étape Departement Vosges

Raon-l'Étape Raon-l'Étape Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raon-letape/

CAFE THEATRE LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE Raon-l’Étape 2023-02-04 was last modified: by CAFE THEATRE LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE Raon-l’Étape Raon-l'Étape 4 février 2023 Halle aux Blés Rue Jules Ferry Raon-l'Étape Vosges Raon-l'Étape Vosges

Raon-l'Étape Vosges