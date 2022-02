Café-Théâtre /Jean Sarrus « Le Charlot fait son Cinéma » Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Rocamadour

Café-Théâtre /Jean Sarrus « Le Charlot fait son Cinéma » Rocamadour

2022-03-18 – 2022-03-19

Rocamadour Lot 18 EUR 49 millions de spectateurs rien qu’en France. Après toutes ces années, il y a prescription et Jean Sarrus livre au public les secrets des coulisses des tournages à travers un tour du monde.

Rire, fous rires et surprises, vous allez rentrer dans le secret des Charlots.

A l'issue de la représentation, une interactivité avec les spectateurs permet au public de poser ses questions à Jean Sarrus.

Rocamadour

