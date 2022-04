CAFÉ-THÉÂTRE : “FIL ROUGE” AVEC THAU HU BOHU Montarnaud Montarnaud Catégories d’évènement: Hérault

Montarnaud Hérault Montarnaud Théâtre par la compagnie Thau Hu Bohu.

En piste les artistes !

C’est notre rôle d’être drôle…

Adieu Guy Bedos, Adieu Abadie

Mais il y aura toujours des auteurs qui, malgré tout , nous

donneront l’énergie positive de leur désespoir pour que nous

puissions en rire tous ensemble…

Mazette, c’est un beau programme !

