Café théâtre Espace culture et loisirs Hinx Hinx Catégories d’Évènement: Hinx

Landes

Café théâtre Espace culture et loisirs, 11 mars 2023, Hinx Hinx. Café théâtre 126 route de Dax Espace culture et loisirs Hinx Landes Espace culture et loisirs 126 route de Dax

2023-03-11 19:00:00 – 2023-03-11 23:59:00

Espace culture et loisirs 126 route de Dax

Hinx

Landes Hinx EUR 17 17 19h ouverture du bar. 21h spectacle « Haut les coeurs » de Melissa Billard seule-en-scène. Melissa fait partie du duo Melissa et Fred, connus sur les réseaux pour leurs vidéos pleines d’auto-dérision à découvrir sur leur chaîne YouTube. Pour la petite histoire, nombre d’entre elles ont été tournées à Hinx. 19h ouverture du bar. 21h spectacle « Haut les coeurs » de Melissa Billard seule-en-scène. Melissa fait partie du duo Melissa et Fred, connus sur les réseaux pour leurs vidéos pleines d’auto-dérision à découvrir sur leur chaîne YouTube. Pour la petite histoire, nombre d’entre elles ont été tournées à Hinx. +33 5 58 89 50 24 APE Hinx

Espace culture et loisirs 126 route de Dax Hinx

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Hinx, Landes Autres Lieu Hinx Adresse Hinx Landes Espace culture et loisirs 126 route de Dax Ville Hinx Hinx Departement Landes Lieu Ville Espace culture et loisirs 126 route de Dax Hinx

Hinx Hinx Hinx Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hinx hinx/

Café théâtre Espace culture et loisirs 2023-03-11 was last modified: by Café théâtre Espace culture et loisirs Hinx 11 mars 2023 126 route de Dax Espace culture et loisirs Hinx Landes Espace culture et loisirs Hinx Hinx Landes

Hinx Hinx Landes