CHERI ON SE DIT TOUT CAFE THEATRE DES 3T Toulouse, samedi 23 mars 2024.

Une comédie à 2 personnages de Benoît Labannierre et Guilhem Connac, Direction d’acteurs : Gérard Pinter.L’histoire :Doit-on tout se dire quand on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Pour faire durer son couple, Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher. Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire… Leur contrainte : ne jamais se fâcher !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 21:00

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31