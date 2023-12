PSY SEX AND FUN CAFE THEATRE DES 3T Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse PSY SEX AND FUN CAFE THEATRE DES 3T Toulouse, 1 mars 2024, Toulouse. Une comédie à 3 personnages de Sacha Judaszko et Vincent Leroy. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoire :Comme dans tous les couples, Léo et Léa connaissent des hauts et des bas et décident d’aller consulter un psy. Seulement voilà : que se passe-t-il quand le psy tombe amoureux de sa patiente ?!

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:00
CAFE THEATRE DES 3T
40, RUE GABRIEL PÉRI
31300 Toulouse

