Café théâtre « deadline » Harold Barbé Salle du Foyer Rural Crêches-sur-Saône Catégories d’Évènement: Crêches-sur-Saône

Saône-et-Loire

Café théâtre « deadline » Harold Barbé Salle du Foyer Rural, 18 mars 2023, Crêches-sur-Saône . Café théâtre « deadline » Harold Barbé 25 Route du Port d’Arciat Salle du Foyer Rural Crêches-sur-Saône Saone-et-Loire Salle du Foyer Rural 25 Route du Port d’Arciat

2023-03-18 – 2023-03-18

Salle du Foyer Rural 25 Route du Port d’Arciat

Crêches-sur-Saône

Saone-et-Loire EUR 25 25 Faire des blagues le soir quand on a enterré des gens le matin, ça n’est pas simple. C’est pourtant travailler pour la mort qui va apprendre à Harold à aimer la vie… Si vous aimez la vie, ou que vous la détestez d’ailleurs, ce spectacle est pour vous.

En 1ère partie, troupe de Pôle Dance MLDA. brigitte918@hotmail.com http://www.foyer-rural-creches-sur-saone.fr/ Salle du Foyer Rural 25 Route du Port d’Arciat Crêches-sur-Saône

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Crêches-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Crêches-sur-Saône Adresse Crêches-sur-Saône Saone-et-Loire Salle du Foyer Rural 25 Route du Port d'Arciat Ville Crêches-sur-Saône lieuville Salle du Foyer Rural 25 Route du Port d'Arciat Crêches-sur-Saône Departement Saone-et-Loire

